Производство пива в Великобритании может остановиться из-за роста цен на СО2

Британские пивоварни могут остановить работу на фоне 11-кратного роста цен на углекислый газ, используемый в производстве напитка. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Некоторых пивоваров просят согласиться на огромные доплаты за CO2. Другим были направлены письма о невозможности гарантировать продолжение поставок, - говорит эксперт Британской ассоциации пива и пабов Энди Тиге. - Это грозит остановкой значительной части производства пива в самый неподходящий момент". С июня по сентябрь цены на углекислый газ выросли с £250 до £2800 за тонну (примерно с $285 до $3200).

Сбой на рынке произошел после того, как в прошлом месяце на фоне высоких цен на природный газ американская компания CF Industries объявила о временном закрытии своего крупного завода в Великобритании, производящего СО2 в качестве побочного продукта. На компанию приходится около трети его поставок в стране. Потребители газа начали делать запасы заранее, что усугубило ситуацию. В сентябре был закрыт на техническое обслуживание завод компании Ensus, еще одного производителя СО2.

Ранее британские власти выразили уверенность, что запасов углекислого газа хватит на ближайшую зиму.

В сентябре бельгийские пивовары также столкнулись с 13-кратным ростом цен на СО2 из-за энергетического кризиса в Европе. Углекислый газ является побочным продуктом при производстве аммиака. Для этого процесса требуется природный газ, цены на который в Европе в последние месяцы бьют рекорды.