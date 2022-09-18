Партия Макрона сменила название на «Ренессанс»

Основанная президентом Франции Эмманюэлем Макроном партия «Республика на марше» (LREM) официально сменила свое название на «Ренессанс», сообщает радио Franceinfo, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Никогда не отказывайтесь от движения вперед. Избирателям важно, чтобы ваши решения были эффективными и справедливыми, строят ли они будущее, защищают ли, являются ли реалистичными. Остальное вторично. Единство и движение вперед - вот курс, который я хочу задать сегодня вечером», - заявил Макрон на на партийном съезде.

Помимо изменения названия, «Ренессанс» превратился в партию классического стиля, так как раньше «Республика на марше» являлось транспартийным политическим движением, которое объединяло под собой как правых, так и левых.