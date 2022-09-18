Уровень запасов газа в хранилищах Европы превысил 85%

Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы превысил 85%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), которая представляет интересы европейских операторов газовой инфраструктуры, передает Trend со ссылкой на ТАСС. При этом темпы заполнения ПХГ замедлились к середине сентября.

Запасы газа в хранилищах Европы на 16 сентября выросли до 85,3% - на 1,28 процентного пункта (п. п.) выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится порядка 91,85 млрд куб. м газа. Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ как минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам. В 2021 году максимум заполнения хранилищ наблюдался 21 октября - чуть более 83 млрд куб. м (77,28%).

Однако средние темпы заполнения ПХГ в сентябре - минимальные с весны (лишь около 0,31 п. п. в сутки). Если в ближайшее время темпы закачки сохранятся на текущем уровне, то показателя запасов в 90% удастся достигнуть в начале октября. При этом "Газпром" ранее предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода.

Наибольший уровень заполненности хранилищ отмечается сейчас в Португалии и Польше (уровни запасов 100% и 98,7% соответственно). Также в числе лидеров по уровню запасов Франция (95,07%), Дания (94,24%), Швеция (90,81%) и Германия (89,33%). ПХГ Испании наполнены на 87,45%, Италии - на 87,18%, Нидерландов - на 86,01%, Чехии - на 83,68%, Словакии - на 83,77%, Бельгии - на 83,5%. В пятерке стран Европы с наименьшими показателями заполненности ПХГ - Латвия (51,59%), Болгария (69,29%), Венгрия (68,98%), Австрия (73,22%) и Румыния (80,46%).