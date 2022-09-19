В странах Европы отмечают рост заболеваемости коронавирусом

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за неделю составило 3,1 млн, что на 20% меньше, чем за предыдущую, и соответствует уровню начала июня, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Заболеваемость ковидом снижается восьмую неделю подряд.

При этом в азиатских странах темпы распространения инфекции идут вниз, но в Европе вновь начался рост.

За семь дней из-за ковида умерли около 11,3 тыс. человек, что на 10% меньше, чем за прошлые семь. На таком уровне смертность была в начале лета.

Самая высокая заболеваемость

Самые высокие показатели заболеваемости ковидом в мире все еще в Японии. Однако по сравнению с прошлой неделей они упали на четверть - в сутки теперь регистрируют около 75 тыс. случаев заражения.

На второе место поднялась Россия, где ежедневно коронавирус регистрируют примерно у 53 тыс. человек. Но в отличие от Японии заболеваемость в РФ не снижается, а растет - на этой неделе показатели увеличились на 10,5%.

Южная Корея опустилась на третью строчку. Там коронавирус диагностируют примерно у 50,7 тыс. в сутки, что на треть меньше, чем в начале сентября.

Рост в Европе

В ряде стран Европы на этой неделе отмечается рост темпов распространения инфекции. Так, во Франции заболеваемость пошла вверх впервые с начала лета. В стране вновь регистрируют свыше 30 тыс. новых случаев в день. В Германии в начале недели опять выявляли свыше 50 тыс. инфицированных, однако в последние дни - уже менее 40 тыс. В Италии по сравнению с началом сентября показатели выросли на 15%, в Испании - сразу на 50%.

Минимумы

В США, которые долгое время занимали первое место по заболеваемости, сейчас регистрируют минимальное с апреля число инфицированных (около 45 тыс.). В Бразилии ковид диагностируют примерно у 10 тыс. жителей, что соответствует уровню начала весны. В Великобритании с середины августа выявляют менее 5 тыс. заболевших в сутки.

Смертность

США все еще на первой позиции по смертности из-за ковида. За неделю там умерли около 1,8 тыс. человек, что примерно на 10% больше, чем за предыдущую. Показатель смертности вырос в Штатах впервые с июля.

На втором месте Япония, где умерли чуть более 1 тыс. заразившихся, что примерно на 20% меньше по сравнению с предыдущими семью днями.

На третьей позиции Россия, где смертность, как и в США, растет. Штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией зафиксировал в РФ 0,7 тыс. летальных исходов, что больше показателя начала сентября на 10%.