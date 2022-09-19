В Великобритании почтили память Елизаветы II минутой молчания

Жители Великобритании провели в воскресенье минуту молчания в память об умершей королеве Елизавете II, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сигналом к началу "национального момента рефлексии" над наследием монарха стал удар колокола лондонского Биг-Бена - часовой башни Вестминстерского дворца (официальное название - Башня Елизаветы) - в 20:00 по местному времени.

В траурном мероприятии, в частности, приняла участие премьер-министр Великобритании Лиз Трасс со своим супругом Хью О'Лири, они почтили память Елизаветы II у входа в резиденцию главы правительства на Даунинг-стрит. Как свидетельствовали кадры телеканала Sky News, к ним присоединились десятки тысяч британцев по всей стране, которые в течение минуты хранили молчание вне зависимости от того, где они находились.

Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет, после чего ее тело было перевезено в Лондон с остановкой в Эдинбурге. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и 7 месяцев. Похороны королевы пройдут 19 сентября. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III.