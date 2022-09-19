Цена газа в Европе опустилась почти до $1 850 впервые с конца июля

Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник опустилась почти до $1 850 за 1 тыс. куб. м впервые с 25 июля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 4%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до $1 858 за 1 тыс. куб. м, или €180 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Снижение цены газа происходит по мере приближения запасов газа в европейских хранилищах к максимуму - уже сейчас они суммарно заполнены более чем на 85%.

Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам.