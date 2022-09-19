Испания отменит санитарный контроль в аэропортах для прибывающих из всех стран

Власти Испании решили отказаться от санитарного контроля для путешественников из всех стран по прибытии в королевство как морским, так и воздушным путем. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, ожидается, что мера вступит в силу в октябре или начале ноября текущего года. В частности, будет отменен введенный из-за коронавируса контроль в портах и аэропортах, который до настоящего момента включал как минимум измерение температуры, проверку документов и визуальный контроль физического состояния прибывающего.

В настоящее время эти меры действуют только в отношении путешественников из стран, которые не входят в состав Шенгенской зоны. 2 июня этот контроль был отменен для прибывающих из государств Евросоюза. В скором времени Минздрав Испании опубликует положение с уточнением, какие документы должны будут предоставлять путешественники из третьих стран.

Источники издания отмечают, что достаточно будет иметь отрицательный тест на ковид или сертификат о перенесенном заболевании, который может быть предъявлен в пункте отправления вместо того, чтобы проводить проверку по прибытии в Испанию. Как считает газета, на практике исчезнут все санитарные контроли, которые до сих пор осуществляются в портах и аэропортах королевства.

Правительство Испании ослабляло введенные из-за ковида меры в соответствии с развитием ситуации вокруг распространения коронавируса. Тем не менее все еще сохраняется обязательное ношение масок внутри самолетов, а также в поездах, автобусах или метро.