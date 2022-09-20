Центробанк Швеции повысил учетную ставку до 1,75%

Центральный банк Швеции увеличил учетную ставку на рекордный с 1992 года один процентный пункт до 1,75% в связи с высокой инфляцией. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Инфляция подрывает покупательную способность населения. В этих условиях как компаниям, так и домохозяйствам сложнее планировать расходы", - отмечает банк. "С целью возвращения инфляции к целевому уровню принято решение о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики и повышении учетной ставки на 1 процентный пункт", - указывается в сообщении.

В августе уровень инфляции в королевстве достиг 9%. В июле рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в Швеции составил 13,5%.

Сотрудник финансовой организации Ohman Group Ларс Кристиан Фесте не исключает повышения учетной ставки до 3,5% к концу 2023 года.