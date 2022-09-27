Франция направит почти €44 млрд на финансирование армии в 2023 году

Военный бюджет Франции в 2023 году достигнет почти €44 млрд. Об этом сообщило в своем коммюнике во вторник Министерство вооруженных сил республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 2023 году бюджет французской армии будет увеличен в шестой раз подряд и составит €43,9 млрд", - указывается в сообщении. Как отметили в военном ведомстве, ассигнования вооруженным силам возрастут, таким образом, на €3 млрд по сравнению с 2022 годом.

В сообщении отмечается, что "в настоящий момент во Франции готовится новая программа развития вооруженных сил и вооружений на 2024-2030 годы". Проект будет представлен парламенту не позднее декабря.