Банк Barclays заплатит $360 млн штрафа из-за системной ошибки

Британский банк Barclays внесет в американскую казну $360 млн в качестве штрафа за то, что в результате ошибки выставил на продажу объем финансовых продуктов на сумму $17,7 млрд, разрешения на торговлю которыми не получал. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, ввиду ошибки продукты, не зарегистрированные в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), были доступными для покупки с 2019 года по март 2022 года. В SEC назвали это беспрецедентным объемом нелицензированных ценных бумаг.

Согласно результатам расследования контролирующего органа, Barclays совершил ошибку, не внедрив систему внутреннего мониторинга продаж в режиме реального времени. Как отмечает директор по правоприменению SEC Гурбир Гревал, "этот случай подчеркивает необходимость того, чтобы такие финансовые организации, как Barclays, четко контролировали предложение и продажу ценных бумаг".