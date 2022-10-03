ЕС на саммите 6-7 октября обсудит усиление санкций против РФ и военную помощь Украине

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза не неформальном саммите в Праге 6-7 октября обсудят усиление санкций против России, дальнейшее оказание военной и финансовой помощи Украине. Об этом заявил в воскресенье глава Евросовета Шарль Мишель в письме, адресованном лидерам стран ЕС в преддверии встречи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На нашей встрече мы обсудим, как продолжать оказывать сильную экономическую, военную, политическую и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется. Мы также рассмотрим, как лучше всего защитить нашу критически важную инфраструктуру", - написал он.

Кроме того, большое внимание будет уделено энергетическому кризису, отметил Мишель. "Наша главная цель - обеспечить надежность поставок и доступные энергоресурсы для наших домохозяйств и предприятий, особенно с приближением зимних холодов. Мы оценим решения, уже принятые в этом отношении, и дадим рекомендации относительно дальнейших действий, необходимых для обеспечения хорошо скоординированного европейского ответа", - пояснил глава Евросовета.