В Великобритании разорилось больше всего фирм со времен кризиса 2008 года

Количество разорившихся компаний в Англии и Уэльсе добралось до самой высокой отметки со времен мирового финансового кризиса 2008 года из-за роста цен на электроэнергию, подорожания займов и падения спроса. Об этом в пятницу сообщает газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS), которые приводит издание, во втором квартале 2022 года в указанных регионах Великобритании было зарегистрировано 5 629 банкротств частных компаний. Выше только уровень четвертого квартала 2008 года, с отметкой в 6 943 таких случая.

Самой крупной группой среди банкротов в текущем году являются строительные фирмы, отмечает издание. Также закрылось большое количество компаний в гостиничном и производственном секторах и в сфере розничной торговли.

Большинство представителей разорившихся фирм называют главной причиной проблем резкий рост цен на энергоносители, из-за которого расходы "пугающе возросли". Кроме того, ситуацию усугубляют "надвигающаяся рецессия" и "растущие процентные ставки" по займам.

Согласно статистике, собранной ONS, на 2021 год в Соединенном Королевстве зарегистрировано 5,5 млн предприятий малого бизнеса (от 1 до 49 сотрудников), 35,6 тыс. - среднего (50-249 сотрудников) и 7,7 тыс. - крупного (от 250 сотрудников).