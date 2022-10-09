Министр энергоперехода Франции ушла на самоизоляцию после теста на коронавирус

Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше решила уйти на самоизоляцию после положительного теста на коронавирус. Об этом она в воскресенье сообщила на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После положительного теста на коронавирус я приняла решение самоизолироваться и буду теперь выполнять мои обязанности дистанционно, - написала Панье-Рюнаше. Она обещала, что намерена, однако, плотно заниматься нормализацией ситуации со снабжением АЗС автомобильным топливом в условиях забастовок на нефтеперерабатывающих заводах, принадлежащих компаниям TotalEnergies и Esso-ExxonMobil.

Панье-Рюнаше обратилась к профсоюзам этих компаний с просьбой "начать диалог, чтобы как можно быстрее найти решение сложившейся ситуации". Забастовка персонала TotalEnergies началась 27 сентября. Работники компании требуют повышения зарплаты как минимум на 10%, чтобы компенсировать потери от галопирующей инфляции. По сообщениям представителей отрасли, в результате стачек перебои с топливом уже фиксируются почти на каждой третьей французской автозаправке

На многих АЗС приоритет в эти дни отдается машинам скорой помощи и пожарной службы. Следить за соблюдением такого порядка поручено полиции и жандармерии. Это не предохраняет от конфликтов, которые возникают между водителями, спешащими на заправку. Так, на востоке Франции один из автомобилистов ранил другого ножом в споре за место в очереди на автозаправку.