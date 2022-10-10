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В регионе во Франции сообщили о кибератаке на интернет-ресурсы

Европа Материалы 10 октября 2022 16:25 (UTC +04:00)
В регионе во Франции сообщили о кибератаке на интернет-ресурсы

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Административные интернет-ресурсы департамента Приморская Сена, расположенного в регионе Нормандия на северо-западе Франции, подверглись кибератаке. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFM со ссылкой на заявление местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что речь идет о "масштабной хакерской атаке". "Было принято решение о полном отключении ресурсов, чтобы обезопасить их. <...> Принимаются меры для оценки ущерба, защиты пользовательских данных и восстановления работы", - приводит телеканал выдержку из сообщения.

Поясняется, что недоступны сервисы, касающиеся молодежной политики, спорта и коммунальных субсидий.

В связи с произошедшим департамент направил жалобу в Национальную комиссию по информации и гражданским свободам (CNIL).

По информации Бэ-эф-эм, 26 сентября мэрия Кана в Нормандии также подверглась хакерской атаке, после которой ее интернет-ресурсы не работали в течение нескольких дней.

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