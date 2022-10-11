В Испании одобрили план для снижения потребления газа на показатель до 13,5%

Правительство Испании одобрило пакет мер, который направлен на снижение потребления газа в стране на показатель до 13,5% до весны будущего года. Об этом кабмин сообщил во вторник в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет министров утверждает план "Больше энергетической безопасности", направленный на усиление защиты прав потребителей, сокращение потребления газа и продвижение солидарности с другими европейскими странами", - отметили власти Испании. По их информации, инициатива "сократит потребление газа в стране на 5,1-13,5% и улучшит энергетическую автономию".

В частности, план правительства позволит "снизить счет [за энергию] для 1,6 млн домохозяйств" предстоящей зимой, а также предусматривает необходимость обеспечения прозрачности и ясности счетов за электроэнергию. Региональные власти также должны будут представить свои планы по энергосбережению до 1 декабря текущего года.

В середине августа в Испании вступили в силу первые меры по энергосбережению, подготовленные правительством страны. Среди инициатив фигурирует обязательство установить температурный лимит отопления (19 градусов Цельсия) и кондиционирования (27 градусов Цельсия). Это правило распространяется на государственные учреждения, торговые и культурные площадки, объекты транспортной инфраструктуры и отели. Правительство также предписало выключать в ночное время подсветку витрин и иллюминацию общественных зданий, которые не используются.