Главы МИД стран ЕС примут 17 октября санкции против Ирана

Министры иностранных дел стран ЕС примут 17 октября новые санкции против иранских официальных лиц, причастных, по мнению Брюсселя, к подавлению протестов в стране. Об этом сообщила в среду глава МИД Франции Катрин Колонна, выступая на заседании комиссии Сената по иностранным делам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В понедельник состоится встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Мы примем санкции против ответственных за репрессии в Иране", - сказала она. Колонна отметила, что "Иран должен соблюдать обязательства в области прав человека".

По словам французского министра, "страны ЕС уже достигли предварительной договоренности по санкциям". "Думаю, что решение будет принято, несмотря на давление со стороны Тегерана", - сказала Колонна.