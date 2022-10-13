В ЕС за 9 месяцев зафиксировали рекордное с 2016 года число незаконных пересечений границы

Количество нелегальных въездов в Европейский союз с января по сентябрь 2022 года выросло на 70% по сравнению с тем же периодом 2021 года, достигнув самого высокого уровня с 2016 года. Об этом сообщило в четверг Агентство ЕС по контролю границ Frontex, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По предварительным подсчетам, за первые девять месяцев этого года на внешних границах Европейского союза было зафиксировано почти 228 240 незаконных въездов. Это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является самым высоким показателем, зарегистрированным за первые три квартала года с 2016 года", - говорится в сообщении.

По данным Frontex, миграционные маршруты через Западные Балканы и Центральное Средиземноморье остаются наиболее активными. При этом в регионе Западного Средиземноморья фиксируется снижение числа попыток незаконного пересечения границы ЕС.