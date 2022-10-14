Франция осуществила первые поставки газа по трубопроводу в ФРГ

Оператор газоснабжения Франции GRTgaz сообщил об окончании подготовления инфраструктуры и первых реверсных поставках газа из Франции в ФРГ по трубопроводу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В условиях резкого сокращения поставок газа России в Европу и в рамках европейской солидарности по вопросам энергетической безопасности GRTgaz мобилизовался для адаптации своей сети и оформления предложения продажи транспортных газовых мощностей Германии. С 13 октября 2022 года GRTgaz дает возможность транспортировать газ в Германию через соединительную точку Обергайльбах (департамент Мозель)", - гласит коммюнике.

Как сообщается, после подготовки, "первые потоки газа передавались в объеме 31 гигаватт-час в сутки". Сейчас оцениваются возможности его увеличения до максимума - это 100 гигаватт-часов в сутки. Как поясняет газета Les Echos, такой объем составляет примерно 10% от того, что получает Франция через четыре своих терминала для приема сжиженного природного газа.