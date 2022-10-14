Глава Минфина Британии был уволен, проведя на посту всего 38 дней

Министр финансов Великобритании Квази Квартенг был отправлен в отставку с должности, которую занимал всего 38 дней. Соответствующее сообщение он опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вы попросили меня освободить должность канцлера казначейства в вашем правительстве, и я это делаю", - написал Квартенг в письме на имя премьер-министра Лиз Трасс. Текст послания он сделал достоянием общественности.

Как отмечает вещательная корпорация "Би-би-си", меньше Квартенга на втором по значимости посту в стране провел лишь один человек. Иэн Маклауд умер всего через 30 дней после того, как получил портфель главы Минфина в 1970 году.

Корпорация "Би-би-си" ранее сообщила, что глава британского правительства Лиз Трасс проинформировала своего министра финансов Квази Квартенга, что тот уволен с занимаемой должности.

Около часа назад Квартенг срочно вернулся в Лондон и прибыл в резиденцию премьера, прервав визит в Вашингтон, где участвовал в заседании Международного валютного фонда.

Имя потенциального преемника Квартенга пока не называется. Британские СМИ предполагают, что эту должность может занять Саджид Джавид, возглавлявший Минфин в правительстве Бориса Джонсона, или экс-глава МИД королевства Джереми Хант.

Один из ключевых союзников Трасс, вместе с которым она начинала свою парламентскую карьеру в 2010 году, мог лишиться поста на фоне правительственного кризиса, начавшегося после представления в конце сентября совместной с премьером новой экономической программы кабмина. Она предполагает масштабное снижение налогов, из-за которого бюджет недополучит £45 млрд ($51 млрд по текущему курсу) в год, что сопоставимо с 1,8% ВВП. Помимо этого, правительство намеревалось потратить еще £150 млрд ($170 млрд), чтобы на два года заморозить цены на электрооэнергию и газ для потребителей.

Рынки акций и облигаций королевства крайне болезненно отреагировали на эти шаги, а курс фунта опустился до рекордно низкой отметки, в какой-то момент почти сравнявшись с долларом. Банк Англии был вынужден вмешаться в ситуацию и к настоящему моменту потратил £65 млрд ($74 млрд), скупая облигации, чтобы поддержать рынок. Эксперты сомневаются, что план Трасс по снижению налогов и государственного регулирования позволит быстро вывести страну из рецессии, добиться экономического роста и обуздать рекордно высокую инфляцию. При этом долговая нагрузка страны увеличится, а бизнес и население уже сталкиваются с ростом ставок по кредитам и ипотеке.

Ранее Квартенг уже заявил, что в кабмине прислушались к критике и не будут снижать максимальную ставку подоходного налога с 45% до 40%. Ожидается, что сегодня Трасс возьмет назад свое обещание избирателям не допустить повышения ставки корпоративного налога с 19% до 25% с апреля 2023 года. Этот шаг может помочь правительству успокоить рынки, что пока ему сделать не удавалось. На фоне кризисной ситуации рейтинг правящей Консервативной партии упал до рекордно низкого уровня, а члены парламентской фракции тори начали открыто обсуждать способы добиться отставки премьера.