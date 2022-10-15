Большинство стран Евросоюза нарастили экспорт товаров в Россию в июне

Лишь четыре страны из 27 участников Евросоюза за июнь сократили экспорт товаров в Россию, остальные — нарастили. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из анализа данных национальных статистических служб.

Согласно расчетам агентства, снизили ввоз товаров в Россию в месячном выражении Румыния (-44%), Бельгия (-15%), Франция (-6%) и Италия (-1%).

В то же время несколько стран Евросоюза нарастили поставки в Россию более чем вдвое: это Швеция (в 2,6 раза), Люксембург (в 2,4 раза), Греция (в 2,3 раза), Ирландия и Хорватия (обе в 2,1 раза). Наибольший рост поставок товаров в Россию в июне был у Мальты, однако их небольшие объемы искажают анализ.

Также значительное увеличение экспорта в июне наблюдалось в Венгрии (+55%), Дании (+82%), Латвии (+89%), Польше (+50%) и Португалии (+69%).

Больше всего в Россию в июне экспортировали Германия (1,2 миллиарда евро), Италия (537 миллионов евро) и Польша (403,4 миллиона евро). На четвертом месте расположились Нидерланды с экспортом на 285 миллионов евро. Пятерку лидеров замыкает Финляндия (242,4 миллиона евро).

Наименьшая стоимость экспорта в Россию в июне зафиксирована у Кипра (509 тысяч евро), Хорватии (2,4 миллиона евро), Люксембурга (9,9 миллиона евро). На четвертом месте — Португалия с 10,8 миллиона евро, на пятом — Греция с 12,7 миллиона евро.