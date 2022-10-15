Сотрудники TotalEnergies возобновили забастовку на пяти объектах предприятия во Франции

Сотрудники французской нефтяной компании TotalEnergies возобновили в субботу забастовку на пяти объектах предприятия во Франции. Об этом сообщил представитель профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Эрик Селини, слова которого приводит телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что в настоящий момент забастовки, в частности, проходят на нефтеперерабатывающих заводах в департаментах Приморская Сена и Атлантическая Луара в северо-западной части страны. Селини подтвердил, что профсоюз принял решение продлить стачки на НПЗ минимум до вторника.

В пятницу представители CGT отклонили предложение руководства TotalEnergies повысить с ноября заработную плату на 7% и выплатить премии в размере от €3 тыс до €6 тыс. Работники нефтяной компании, проводящие забастовку с конца сентября, требуют увеличить зарплату на 10%, чтобы компенсировать потери от галопирующей инфляции.

По сообщениям представителей отрасли, из-за стачки перебои с топливом регистрируются в настоящий момент почти на каждой третьей автозаправке Франции. На многих АЗС обслуживают в приоритетном порядке машины скорой помощи и пожарной службы. Следить за соблюдением такого порядка поручено полиции и жандармерии. Водители вынуждены проводить в очередях за топливом несколько часов.

Ранее нефтяная компания Esso-ExxonMobil, сотрудники которой бастовали с 21 сентября, сообщила о прекращении стачек на своих предприятиях во Франции, пообещав возобновить работу в течение нескольких недель. Из-за забастовки объемы продаж компании в сентябре снизились на 25% по сравнению с августом.

В правительстве Франции рассчитывают на полное прекращение стачек и нормализацию ситуации с обеспечением АЗС топливом до конца следующей недели.