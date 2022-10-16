США обеспечат безопасность границ Швеции в период рассмотрения заявки в НАТО

Швеция и США подписали новое соглашение об обеспечении безопасности шведских границ в период вступления страны в НАТО. Об этом в воскресенье сообщает телеканал SVT, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам начальника штаба Армии (Сухопутных войск) США генерала Джеймса Макконвилла, еще никогда сотрудничество между двумя странами не было столь важным и США полностью готовы к защите Швеции. Заключенное соглашение предоставляет более широкие возможности для проведения совместных военных операций в "во многих отношениях неопределенный и сложный период подачи заявки на членство Швеции в НАТО".

"Быть хорошим другом США - это хорошо, когда речь идет о войне", - прокомментировал подписание соглашения командующий шведской армией Карл Энгельбректсон.