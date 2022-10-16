Франция поставит Украине системы ПВО Crotale

Франция передаст Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Crotale, заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Они будет особенно полезны в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками", - приводит агентство Associated Press слова министра.

Он напомнил, что Франция располагает 12 батареями этих ПВО, но не уточнил, сколько из них направят Украине. Также Лекорню сказал, что выбывшие из состава французских вооруженных сил ЗРК Crotale сменят более современные системы ПВО Mamba. Он пояснил, что согласно планам, Украина сможет развернуть батареи Crotale за два месяца, в течение которых украинские военные научатся их использованию.

Кроме того министр сообщил, что до 2 тыс. украинских военных пройдут обучение во французских военных частях. Несколько недель их будут обучать ведению боя, использованию французской техники, навыкам, связанным с тылом и снабжением.