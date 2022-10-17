Премьер Франции пообещала улучшение ситуации на АЗС страны в течение недели

Ситуация на автозаправках во Франции, испытывающих проблемы с поставками топлива на фоне забастовки сотрудников нефтеперерабатывающих заводов и топливохранилищ, должна улучшиться в течение недели. Об этом заявила в воскресенье премьер-министр Элизабет Борн в эфире телеканала TF1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В виду сложившихся условий я попросила префектов провести реквизирование сотрудников предприятий. Благодаря этой мере, а также другим решениям, которые могут быть приняты, ситуация должна улучшиться в течение ближайшей недели", - сказала она.

По ее словам, решения властей, в том числе о принудительном возвращении части бастующих на работу, позволили увеличить объемы поставок на 20% по сравнению с тем, что наблюдалось на пике протестного движения. Также для этого были задействованы стратегические топливные резервы.

Премьер отметила, что сейчас проблемы с поставками сохраняются на 30% заправочных станций. Наиболее сложная ситуация в столичном регионе, где этот показатель составляет 41%. Причем, помимо самой по себе нехватки топлива, все острее вставала проблема растущего спроса: многие французы стараются заправить автомобили до конца октября, пока скидка на топливо от правительства не снизилась с 30 до 10 центов за литр. Чтобы не усугублять ситуацию, власти приняли решение сохранить текущий размер скидки "до середины ноября", сообщила Борн.