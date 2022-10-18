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Швеция привержена соглашению с Турцией по НАТО - премьер

Европа Материалы 18 октября 2022 01:23 (UTC +04:00)
Швеция привержена соглашению с Турцией по НАТО - премьер

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Швеция привержена положениям трехстороннего меморандума о безопасности, которое разблокирует процесс присоединения скандинавской стран к НАТО. Об этом, как передает Trend, сказал в понедельник агентству «Анадолу» новоизбранный премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

По его словам, Стокгольм приложит все необходимые усилия для выполнения положений документа, подписанного на полях последнего саммита НАТО в Мадриде.

«Членство в НАТО очень важно для Швеции и Финляндии. Мы привержены документу между Турцией, Швецией и Финляндией по НАТО. Сделаем все возможное для выполнения его положений», - сказал глава правительства.

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