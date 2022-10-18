США перебросили истребители пятого поколения F-22 в Нидерланды

США перебросили группу истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-22 Raptor, временно находившихся для учений в Польше в рамках натовской миссии Air Shielding, в Нидерланды. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщило в понедельник командование американских ВВС в Европе.

Учебные полеты, прибывших с баз в США самолетов F-22, выполнялись совместно с польскими F-16 и итальянскими Eurofighter Typhoons.

Как сообщало НАТО, в понедельник ВВС стран-членов альянса начали ежегодные учения Steadfast Noon ("Стойкий полдень") по ядерному сдерживанию.

В авиационных учениях, которые будут проходить над территориями Бельгии, Великобритании и акваторией Северного моря и продлятся до 30 октября, будет задействовано 60 самолетов из 14 стран НАТО. ВВС США в этих целях направят в Европу группу стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие.

При этом в НАТО заявили, что учение является плановым, не связано с текущими мировыми событиями и боевое оружие на самолетах использоваться не будет.