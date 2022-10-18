Глава Минобороны Британии опроверг слухи о своих премьерских амбициях

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес опроверг недавние версии британских СМИ о том, что он может стать кандидатом на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра, если Лиз Трасс, занимающая обе должности, будет вынуждена уйти в отставку. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил в опубликованном в понедельник интервью газете The Times.

"Люди хотят стабильности и безопасности, и если правительство не может их обеспечить этим, тогда они отправят нас на место оппозиции", - сказал политик. Отвечая на вопрос, хочет ли он стать премьером, Уоллес сказал: "Я хочу быть министром обороны до самого конца. Я люблю работу, которую я делаю, и нам нужно сделать еще больше. Я хочу, чтобы премьер-министр была премьер-министром, а я хочу выполнять эту работу".

Уоллес назвал медвежьей услугой консерваторам и "комнатными играми" действия тех однопартийцев, которые "считают, что их роль заключается в том, чтобы подпитывать нестабильность внутри партии, предлагая других людей в качестве лидеров".

Как подчеркивает газета, Уоллес дал интервью перед вылетом в Соединенные Штаты, где он намерен обсудить ход конфликта в Украине.