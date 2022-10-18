Энергетический кризис привел к росту цен на дрова и спроса на камины в Испании

Энергетический кризис в Европе спровоцировал увеличение стоимости дров и рост спроса на камины в Испании. Об этом сообщила во вторник газета El País, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточнили в Организации потребителей и пользователей, в последние месяцы цена на дрова в Испании выросла в среднем на 20-30%. Что касается пеллетов, то рост составил 67% за последний год. Сектор заверяет, что риска нехватки товара нет и производство работает в штатном режиме. Как уточняет издание, тенденция накопления запасов ощущается не только в Испании, но и в других европейских странах.

Для использования древесины в качестве топлива необходимы соответствующие печи и системы противодымной вентиляции. В конце 2020 года Ассоциация производителей дымовых труб Испании сообщала о росте спроса на 19%, что объясняла увеличением количества ремонтных работ в домах, проводившихся в результате режима изоляции из-за пандемии. Организация не ожидала, что данная тенденция сохранится, но в 2021 году на фоне роста цен на электроэнергию продажи выросли еще на 30% по сравнению с предыдущим годом.