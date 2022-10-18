Десятки судов с СПГ ждут разгрузки у берегов Испании из-за нехватки терминалов

Десятки судов со сжиженным природным газом (СПГ) находятся у берегов Испании, не имея возможности разгрузиться из-за нехватки регазификационных терминалов. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, более 35 судов, груженных СПГ, дрейфуют у берегов Пиренейского полуострова, при этом по меньшей мере 8 судов стоят на якоре только у залива Кадис. Испания же на этой неделе предлагает всего шесть мест на своих терминалах для приема грузов, сообщил агентству источник.

Ранее испанская энергетическая компания Enagas сообщила, что, возможно, будет вынуждена отказаться от выгрузки сжиженного природного газа из-за перепроизводства на ее терминалах.

В июле председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что королевство может стать газовым хабом для Европы, так как имеет развитую структуру регазификации и диверсифицированные источники энергоснабжения. Санчес подчеркивал, что на Россию приходится менее 7% импорта газа в Испанию. При этом 10 октября Enagas сообщила, что по меньшей мере 15,2% импортированного Испанией в сентябре текущего года газа поступило из России, что сделало ее третьим по объемам поставщиком голубого топлива в королевство после Алжира и США. Компания отметила, что в первый осенний месяц 2021 года Испания не приобретала газ у РФ.