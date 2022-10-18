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ЕК предложила выделить €40 млрд для помощи жителям и компаниям ЕС

Европа Материалы 18 октября 2022 17:44 (UTC +04:00)
ЕК предложила выделить €40 млрд для помощи жителям и компаниям ЕС

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Еврокомиссия (ЕК) в рамках нового пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом предложила выделить €40 млрд для помощи жителям и компаниям ЕС на фоне энергокризиса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЕК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия также предлагает целевое гибкое использование финансирования политики сплочения для преодоления последствий текущего энергетического кризиса для граждан и бизнеса, используя до 10% от общего объема национальных ассигнований на 2014-2020 годы на сумму около €40 млрд", - отмечается в заявлении.

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