ЕК предложила выделить €40 млрд для помощи жителям и компаниям ЕС

Еврокомиссия (ЕК) в рамках нового пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом предложила выделить €40 млрд для помощи жителям и компаниям ЕС на фоне энергокризиса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЕК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия также предлагает целевое гибкое использование финансирования политики сплочения для преодоления последствий текущего энергетического кризиса для граждан и бизнеса, используя до 10% от общего объема национальных ассигнований на 2014-2020 годы на сумму около €40 млрд", - отмечается в заявлении.