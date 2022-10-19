В Британии темпы годовой инфляции увеличились в сентябре до 10,1%

Инфляция в Великобритании увеличилась в сентябре до 10,1% в годовом исчислении, разгоняемая ростом цен на продукты питания. Об этом свидетельствует отчет, распространенный в среду Национальной статистической службой Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В августе этот показатель составлял 9,9%, он стал самым высоким за 40 лет. При этом в нынешнем отчете отмечается, что дешевеющее автомобильное топливо стало фактором, который несколько замедлил рост цен.

В конце сентября Банк Англии понизил прогноз инфляции по итогам года с 13% до 10%, предсказав достижение пикового показателя в октябре. Центробанк страны также констатировал, что экономика королевства находится в рецессии. Одним из важных факторов этого стал резкий рост цен на энергоносители вследствие ситуации в Украине. Во втором квартале ВВП страны сократился на 0,1%, что ожидается также по итогам третьего квартала.