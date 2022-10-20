Франция, Испания и Португалия договорились о морском "коридоре зеленой энергетики"

Лидеры Франции, Испании и Португалии в четверг согласовали вопрос о строительстве морского трубопровода, по которому планируется поставлять водород. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Associated Press.

Этот трубопровод, согласно замыслу, соединит по морю Марсель (Франция) и Барселону (Испания). На первых порах планируется использовать его для поставок газа, однако в итоге он должен переключиться на другой энергоресурс - водород.

Associated Press отмечает, что лидеры стран не уточняют сроки реализации проекта и его стоимость.

Этот трубопровод, который называют "коридором зеленой энергии" заменит так и не реализованный проект газопровода MidCat: его поддерживала, в частности, ФРГ, а Франция, наоборот, критиковала.

Планируется, что руководители Испании, Португалии и Франции проведут встречу в начале декабря, чтобы окончательно согласовать все детали проекта.