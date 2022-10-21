Саммит ЕС потребовал от Еврокомиссии не допустить нормирования потребления газа

Лидеры 27 стран - членов Евросоюза не смогли утвердить предложенный Еврокомиссией (ЕК) новый пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом, но дали "стратегические инструкции" по работе над ним, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европейский совет призвал Совет ЕС и Еврокомиссию срочно представить конкретный набор действий по дополнительным [энергетическим] мерам, а также по более ранним предложениям Еврокомиссии, в том числе по оценке их влияния на существующие контракты [на поставки энергоресурсов] и по принятию во внимание различных условий энергетических балансов стран ЕС", - говорится в итоговом заявлении саммита в пятницу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в свою очередь на пресс-конференции, что лидеры 27 стран ЕС "дали стратегическое руководство" по работе над новым пакетом мер.