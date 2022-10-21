Меры ЕС по борьбе с энергокризисом дадут быстрый эффект - Шарль Мишель

Разрабатываемые ЕС меры по снижению цен на энергоносители дадут быстрый эффект, заявил в ночь на пятницу глава Евросовета Шарль Мишель, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Эффект можно будет почувствовать очень скоро", - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

В частности, по его словам, положительное влияние окажет тот факт, что "рынки увидят нашу готовность работать вместе".

Мишель ранее отметил, что лидеры стран ЕС согласились поручить министрам энергетики срочно проработать ряд предложений, призванных снизить цены на энергоносители, повысить надежность поставок и снизить потребление энергии.