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В Британии выделили $237 млн на развитие производства аккумуляторов

Европа Материалы 21 октября 2022 11:10 (UTC +04:00)
В Британии выделили $237 млн на развитие производства аккумуляторов

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Правительство Великобритании решило выделить £211 млн (почти $237 млн) на развитие в стране производства аккумуляторных батарей для электромобилей и нужд энергосистемы. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Средства предоставляются в рамках проекта Faraday Challenge в 2022-2025 годах.

Faraday Challenge стартовал в 2017 году при поддержке неправительственной организации UKRI (UK Research and Innovation) и играет сейчас важную роль в преодолении энергетического кризиса. Стоимость электроэнергии в 2022 году для домохозяйств Соединенного Королевства выросла вдвое по сравнению с 2021 годом.

По оценкам британского энергетического регулятора Ofgem, расходы британской семьи, которая пользуется как электричеством, так и газом, теперь будут в среднем составлять £2,5 тыс. в год.

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