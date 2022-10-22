Более 100 британских депутатов-тори поддержали кандидатуру Сунака на пост премьера

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак заручился поддержкой более 100 депутатов от правящей Консервативной партии в борьбе за пост премьер-министра страны после отставки Лиз Трасс. Об этом в пятницу вечером сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, другой возможный кандидат - бывший глава правительства Борис Джонсон - пока получил поддержку 67 депутатов-тори. При этом лидер Палаты общин (нижняя палата) британского парламента Пенни Мордонт, единственная из претендентов официально объявившая об участии в предвыборной гонке, убедила голосовать за себя 18 членов фракции консерваторов.

Депутаты нижней палаты парламента от Консервативной партии могут выдвинуть свои кандидатуры на пост премьера до 14:00 (16:00 мск) 24 октября. Кандидату необходимо набрать более 100 голосов коллег по фракции, общее число которых составляет 357 человек, чтобы выйти в следующий тур парламентского голосования.