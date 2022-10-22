Премьер Швеции Кристерссон направил письмо Эрдогану

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Швеция направила Турции письмо с описанием действий, предпринятых для одобрения членства в НАТО, среди которых было заверение в том, что Стокгольм оперативно изучит запросы Анкары о выдаче подозреваемых в терроризме, - пишет газета Aftonbladet.

«Конкретные действия были предприняты по всем основным элементам трехстороннего соглашения. Швеция обязуется решить ожидающие рассмотрения запросы об экстрадиции подозреваемых в терроризме оперативно и тщательно», - говорится в письме.

Там же отмечается, что шведские службы безопасности активизировали деятельность против Рабочей партии Курдистана (РКК).