Экс-глава МИД Британии подтвердил, что Сунак выдвинет свою кандидатуру на пост премьера

Бывший глава МИД и Минюста Великобритании Доминик Рааб подтвердил, что Риши Сунак выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра. Соответствующее заявление Рааб сделал в субботу утром в интервью телеканалу Sky News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предоставлю ему [право сделать] официальное заявление, но уверен, что он будет участвовать в борьбе. Я считаю, что он выделяется среди других кандидатов, по поводу которых я не могу и не буду говорить ничего плохого. Однако если вы посмотрите на те экономические вызовы, с которыми мы сейчас столкнулись, то [поймете, что] именно он раз за разом был прав по поводу того, что нужно сделать для восстановления финансовой стабильности, снижения уровня инфляции и ипотечных ставок, а также восстановления уверенности инвесторов и бизнеса", - сказал Рааб, который является ключевым союзником Сунака и помогал руководить его избирательной кампанией этим летом, когда бывший глава Минфина тоже боролся за премьерский пост, уступив в финале Лиз Трасс.

На данный момент о выдвижении своей кандидатуры официально объявил лишь один претендент на премьерский пост - лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт. При этом фаворитами считаются Сунак и экс-глава правительства Борис Джонсон, пока сохраняющие молчание. Заявления от депутатов, принадлежащих к правящей Консервативной партии, будут приниматься до 14:00 понедельника, кандидатам необходимо будет преодолеть очень высокий барьер в 100 голосов коллег, чтобы выйти в следующий тур парламентского голосования.

Согласно подсчетам газеты "Дейли телеграф", к настоящему моменту о поддержке Сунака официально объявили 99 парламентариев, однако в окружении экс-министра утверждают, что отметку в 100 голосов он преодолел еще в пятницу вечером. За Джонсона пока открыто высказался 51 депутат, а за Мордонт подали 22 голоса.

Лиз Трасс, вступившая в должность главы британского правительства 6 сентября, в четверг объявила об отставке. После того как ее экономическая политика спровоцировала хаос на рынках, резкое падение курса фунта и рост недовольства коллег, она заявила, что больше не может исполнять полномочия, предоставленные ей партией. Трасс, которая продолжит возглавлять кабинет до избрания ее преемника, войдет в историю как политик, который занимал премьерский пост в Соединенном Королевстве самый короткий срок.