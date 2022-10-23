Новый премьер Италии заявила о готовности работать с НАТО

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности тесно сотрудничать с НАТО, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Готова работать с НАТО, которая является больше, чем военным альянсом: оплотом общих ценностей, которые мы никогда не перестанем отстаивать", - написала она в Twitter, отвечая генсеку альянса Йенсу Столтенбергу.

В субботу Мелони отвечает на многочисленные поздравления со вступлением в должность премьера. В контексте сотрудничества с НАТО она, в частности, заявила поздравившему ее госсекретарю США Энтони Блинкену, что "США и партнеры по НАТО могут рассчитывать на поддержку [со стороны Италии] народа Украины и усиление стратегического партнерства".