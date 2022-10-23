В Британии вычислили фаворита в борьбе за пост премьера

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак считается явным фаворитом в борьбе за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом свидетельствуют коэффициенты на сайте одной из крупнейших британских букмекерских контор Ladbrokes, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Букмекеры вычислили, что шансы политика получить должность выросли до 75 процентов с предыдущего значения в 66,7 процента. При этом, к примеру, шансы на возвращение бывшего премьера Бориса Джонсона, напротив, уменьшились с 34,8 процента до 28,6.

Также падают соответствующие показатели лидера Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт — ранее они составляли 18,2 процента, а теперь 4,8.