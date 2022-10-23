В Сербии планируют провести голосование парламента по новому правительству 25 октября

Голосование парламента Республики Сербия по вопросу формирования нового правительства состоится 25 октября. Об этом в воскресенье заявил заместитель председателя Сербской прогрессивной партии, мэр Нови-Сада Милош Вучевич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ожидается, что заседание Народной скупщины, в ходе которого начнется [утверждение] правительства Республики Сербии и где кандидат на место премьера госпожа Брнабич представит свое экспозе работы правительства и состав кабинета, будет назначено на вторник, 25 октября. Тогда начнется обсуждение в Народной скупщине Республики Сербия", - заявил Вучевич журналистам.

Президент Сербии Александар Вучич в воскресенье, выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии, объявил новый состав правительства республики. По словам главы государства, новый кабмин будет состоять из 25 министерств.