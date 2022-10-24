Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании

Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак победил в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии и станет премьер-министром. Об этом сообщил в понедельник Грэм Брейди, который возглавляет парламентский Комитет 1922, определяющий процедуру избрания партийного лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили одну номинацию, отвечающую требованиям. Таким образом, Риши Сунак избран лидером Консервативной партии", - сказал Брейди. По его словам, новый лидер партии обратится к однопартийцам в 14:30.

О том, что Сунак победил во внутрипартийной борьбе, стало известно после того, как лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт объявила в понедельник о том, что прекращает борьбу за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом 49-летний политик сообщила в Twitter.

"Мы избрали нашего следующего премьер-министра. Это историческое решение, которое вновь показывает, сколько в нашей партии талантливых людей самого разного происхождения. Риши пользуется моей полной поддержкой", - написала Мордонт.

Таким образом, победителем короткой избирательной кампании автоматически был объявлен единственный оставшийся кандидат - 42-летний экс-министр финансов Риши Сунак. Учитывая то, что консерваторы находятся у власти, в ближайшие дни, возможно, во вторник, он встанет во главе правительства, став первым этническим индийцем на посту премьер-министра за всю британскую историю.