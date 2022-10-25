Цена газа в Европе опустилась ниже $950 за 1 тыс. куб. м впервые с начала июня

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $950 за 1 тыс. куб. м впервые с начала июня. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до $942 за 1 тыс. куб. м, или €92,4 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 6%.

Уменьшение цены происходит из-за приближения запасов газа в ЕС к максимуму (ПХГ заполнены более чем на 93,5%), установления аномально теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии (около 18% в октябре против 13,5% в сентябре).