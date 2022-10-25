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Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании

Европа Материалы 25 октября 2022 14:36 (UTC +04:00)
Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании

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Новый лидер правящей Консервативной партии Великобритании Риши Сунак вступил в должность премьер-министра страны, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кадры аудиенции, состоявшейся в Букингемском дворце, распространила во вторник пресс-служба монарха.

Теперь 42-летний Сунак направится в премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит, где выступит с обращением к жителям Соединенного Королевства. Он стал первым премьер-министром, которого утвердил Карл III, занявший королевский трон 8 сентября после смерти Елизаветы II.

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