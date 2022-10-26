Цена дизельного топлива в Словении выросла на 9%

Стоимость дизельного топлива на АЗС вне автомагистралей в Республике Словения с 25 октября выросла на 9,1%. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщает Словенское агентство печати. ​​​​​​

Со вторника за пределами автомагистралей стоимость литра дизельного топлива установлена на уровне €1,775, стоимость литра бензина с октановым числом 95 - на уровне €1,43. В соответствии с решением правительства, цены на моторное топливо в стране вне автомагистралей устанавливаются каждые две недели.

11 октября агентство сообщило, что стоимость дизельного топлива на АЗС вне автомагистралей в Словении возросла на 5%. В результате цена литра дизеля была установлена на уровне €1,684, стоимость литра бензина - на уровне €1,414.