Apple оснастит свою продукцию разъемом USB-C по требованию ЕС к 2024 году

Американская компания Apple, которая по-прежнему оснащает свои смартфоны iPhone зарядным портом собственного стандарта Lightning, намерена заменить его на разъем USB Type-C к 2024 году в соответствии с новыми требованиями в странах ЕС. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, Apple выразила готовность следовать требованию Европейского парламента (ЕП) по введению единых зарядных портов для электронных устройств в ЕС. "Очевидно, что нам придется подчиниться", - приводит газета слова Грега Джосвиака, старшего вице-президента Apple по международному маркетингу. При этом указывается, что представители компании уверены, что введение ограничений может помешать внедрению инноваций в сфере технологий.

ЕП 4 октября одобрил проект закона об унификации зарядных устройств, продаваемых на территории ЕС. Согласно заявлению, к концу 2024 года все мобильные телефоны, планшеты, фото- и видеокамеры, продаваемые в ЕС, должны быть оснащены зарядным портом USB Type-C. С весны 2026 года данное обязательство будет распространяться на ноутбуки. Отмечалось, что потребителям больше не понадобится приобретать новое зарядное устройство каждый раз при покупке электронного девайса, поскольку можно будет использовать универсальную зарядку.