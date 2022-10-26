EMA ожидает еще одну волну коронавируса, вызванную новыми подвариантами омикрон-штамма

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) ожидает, что Европу накроет еще одна волна коронавируса, вызванная новым подвариантом омикрон-штамма. Об этом заявил в среду на брифинге глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ЕС увеличивается число случаев заражения, госпитализации и смертей от коронавируса, - обратил внимание он. - Особенно резко увеличилось число случаев госпитализации среди людей старше 65 лет. В ближайшие недели ожидается новая волна коронавируса, вызванная новыми подвариантами омикрон-штамма".

Это означает, подчеркнул специалист, что "пандемия не закончилась". "Мы по-прежнему находимся в чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в мировом масштабе, что было отмечено ВОЗ на прошлой неделе, - напомнил Кавалери. - Поэтому мы рекомендуем людям проходить вакцинацию или повторную вакцинацию, особенно тем, кто находится в группе риска тяжелого течения заболевания".

На данный момент EMA одобрены шесть вакцин от коронавируса, а также четыре адаптированных под определенный штамм варианта вакцины, ряд лекарств и способов лечения пациентов с коронавирусом.