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Европе предсказали рост цен на дизельное топливо из-за прекращения поставок из России

Европа Материалы 28 октября 2022 04:32 (UTC +04:00)
Европе предсказали рост цен на дизельное топливо из-за прекращения поставок из России

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Прекращение поставок дизтоплива из России и перебои с производством во Франции могут спровоцировать дефицит топлива и последующий рост цен на него. Об этом заявил главный исполнительный директор испанской Repsol SA Джосу Джон Имаз 27 октября во время разговора с инвесторами, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

«У нас заканчиваются средние дистилляты в некоторых европейских странах. Существует вероятность увидеть высокие цены на дизельное топливо в ближайшие месяцы», — отметил Имаз.

Европа является основным покупателем дизельного топлива, котельного топлива и также авиационного керосина. При этом спрос на эти виды топлива традиционно возрастает к зиме из-за того, что необходимо включать отопление.

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