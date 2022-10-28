Европе предсказали рост цен на дизельное топливо из-за прекращения поставок из России

Прекращение поставок дизтоплива из России и перебои с производством во Франции могут спровоцировать дефицит топлива и последующий рост цен на него. Об этом заявил главный исполнительный директор испанской Repsol SA Джосу Джон Имаз 27 октября во время разговора с инвесторами, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

«У нас заканчиваются средние дистилляты в некоторых европейских странах. Существует вероятность увидеть высокие цены на дизельное топливо в ближайшие месяцы», — отметил Имаз.

Европа является основным покупателем дизельного топлива, котельного топлива и также авиационного керосина. При этом спрос на эти виды топлива традиционно возрастает к зиме из-за того, что необходимо включать отопление.