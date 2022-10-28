Equinor нарастила прибыль в январе-сентябре в четыре раза

Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor (бывшая Statoil) за девять месяцев 2022 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4 раза и составила 20,847 миллиарда долларов. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из отчета компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль достигла 6,54 доллара против 1,6 доллара год назад. Выручка Equinor составила 116,486 миллиарда долларов, что почти в 2 раза больше прошлогоднего уровня.

Equinor в третьем квартале получил чистую прибыль в 9,371 миллиарда долларов, что больше показателя прошлого года в 6,6 раз. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль составила 2,98 доллара против 0,43 доллара год назад. Выручка за квартал выросла почти в 2 раза и достигла 43,633 миллиарда долларов.

Средняя стоимость нефти марки Brent, по оценке компании, составила за девять месяцев 105,4 доллара против прошлогодних 67,7 доллара за баррель. В третьем квартале показатель составил 100,9 доллара по сравнению с показателем прошлого года в 73,5 доллара. Объем добычи углеводородов Equinor за январь-сентябрь снизился на 1% в годовом выражении и составил 2,037 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, в третьем квартале — вырос на 1%, до 2,021 миллиона баррелей в день.

Скорректированная прибыль за квартал составила 24,301 миллиарда долларов, что в 2,5 раза больше, чем год назад.

Энергетическая группа Equinor была основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — государство Норвегия.