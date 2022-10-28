Карл III взял на себя функции генерал-капитана морской пехоты Великобритании

Король Великобритании Карл III стал исполнять функции генерал-капитана морской пехоты королевских ВМС после того, как его младший сын принц Гарри отказался от статуса старшего члена королевской семьи и лишился поста. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Букингемского дворца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Занять роль вашего генерал-капитана - это наивысшее из возможных удовольствий, - сказано в заявлении Карла III по случаю 358-й годовщины с момента образования морской пехоты ВМС Великобритании. - Я чрезвычайно горд пойти по стопам столь многих членов своей семьи, которые на протяжении трех с половиной столетий занимали этот пост с глубоким чувством восторга". Ранее британские СМИ предполагали, что почетная должность может достаться сестре короля принцессе Анне.

Принц Гарри и его супруга американка Меган Маркл более двух лет назад заявили о намерении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

Герцог и герцогиня Сассекские переехали в США, приобрели дом на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где сейчас воспитывают подрастающего сына Арчи и дочь Лилибет Диану. Перестав получать бюджетные средства, которые полагались супругам как ведущим активную общественную деятельность членам королевской семьи, они заключили контракты о продюсировании и создании аудио- и видеоконтента со шведским сервисом потокового аудио Spotify и американским Netflix. Кроме того, 10 января 2023 года издательство Penguin Random House выпустит мемуары принца Гарри под названием Spare.